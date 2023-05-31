Подмосковье 31 мая 2023, 15:08 Новую поликлинику на Советской улице построят в поселке Пироговском до конца года фото минстроя мо

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Поликлинику на 200 посещений в смену построят в поселке Пироговский в Мытищах. Готовность объекта составила 70%. Работы планируют завершить досрочно — в третьем квартале этого года.

Как рассказали в Минстройкомплекса Подмосковья, работу проводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена. В трехэтажном здании разместят детское и взрослое отделения.

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«Готовность нового здания поликлиники на 200 посещений в смену на улице Советская в поселке Пироговский составляет 70%. В здании продолжаются работы по черновой и чистовой отделке, фасадные работы и устройство инженерных коммуникаций», — сказал глава ведомства Владимир Локтев.

В министерстве добавили, что в учреждении будут ввести прием участковый терапевт, педиатр и узкопрофильные специалисты. Там будут работать кабинеты функциональной диагностики и восстановительного лечения, а также обустроят прилегающую территорию: там разместят парковки и зону отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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