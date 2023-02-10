Подмосковье 10 февраля 2023, 17:06 Новую поликлинику на месте старой амбулатории построят в селе Ромашково до конца года

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Строительство поликлиники на месте старой амбулатории продолжается в селе Ромашково в Одинцовском округе. Завершить все работы планируется в третьем квартале 2023 года.

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Амбулатория начала работать еще в Российской Империи в 1897 году. В последствии в ней оказывалась хирургическая помощь и было родильное отделение, в котором многие поколения жителей Ромашково появились на свет.

В конце 2021 года здание снесли, а на его месте началось строительство нового медучреждения. Согласно проекту, в нем будет три надземных и один подземный этаж, детское и взрослое отделения с раздельными входами. Общая площадь застройки составит 1,2 гектара. Прилегающую территорию тоже благоустроят: рядом с поликлиникой расположится парковка и места для отдыха.

В новом учреждении жителям Ромашково будет доступна УЗИ-диагностика, функциональная диагностика, а также рентген. Будет организована работа стоматологов, хирургов, гинекологов, урологов и отоларингологов. Во время строительства поликлиники население обслуживает мобильный ФАП.

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