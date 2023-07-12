Подмосковье 12 июля 2023, 14:59 Новую поликлинику на 600 посещений в смену построят в Лобне к 2025 году пресс-служба администрации Лобни

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Новую поликлинику на 600 посещений в смену построят в Лобне с опережением графика — к 2025 году. Сейчас готовность объекта достигла 10%.

Строительство поликлиники ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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По словам начальника участка Андрея Воронцова, рабочие приступили к строительству 3-го этажа. В начале августа полностью завершат монолитные работы. Осенью там проведут отопление и тогда приступят к чистовой отделке.

В новой поликлинике целый этаж будет отведен под терапевтическое звено. Там также разместится дневной стационар по нескольким направлениям, женская консультация с операционной для проведения малоинвазивных операций.

Кроме того, в 2023 году капитально отремонтируют кабинет маммографии. Его оснастят современным цифровым маммографом. Также установят новый рентгенодиагностический комплекс во взрослой поликлинике № 1.

Также в 2022 году в округе обновили два рентген-кабинета в детской поликлинике и в поликлинике № 2, установив там современное оборудование. Еще отремонтировали кровлю в детской поликлинике, поликлиниках № 1 и № 2, круглосуточном стационаре.

«Период пандемии показал значимость сбалансированной и развитой системы здравоохранения в муниципалитете. К счастью, ковид отступил, но мы продолжаем повышать качество медицинских услуг, а также уделяем большое внимание ремонту, строительству и оснащению современным инструментарием объектов здравоохранения», — подчеркнул в своем отчетном докладе глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Напомним, в Подмосковье на 2023 год планируют открыть семь поликлиник и подстанцию скорой помощи.

«Одна из ключевых наших задач — обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь всем жителям нашего Подмосковья. Основной запрос, который мы слышим от людей — это первичное звено. Поэтому продолжаем строить и капитально ремонтировать поликлиники, научились быстро возводить фельдшерско-акушерские пункты в селах. Ведем серьезную работу по привлечению узких специалистов, оснащаем наши медучреждения современным, высокотехнологичным оборудованием — в том числе, заменяем аналоговое на цифровое. С начала года в наши больницы поступило 38 единиц тяжелого медоборудования», — сказал во время рабочей поездки по региону Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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