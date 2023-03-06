Подмосковье 06 марта 2023, 12:52 Новую поликлинику на 600 посещений начали строить в Лобне

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Строительство поликлиники на 600 посещений в смену началось в Лобне. Уже подготовлена строительная площадка, проложены временные дороги, началась разработка котлована.

Ход работ оценили глава города Игорь Демешко и депутат Госдумы Ирина Роднина.

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«Мы получили разрешение на строительство поликлиники на 600 посещений. Сейчас мы видим, идут активно работы подготовительные, идет обустройство строительного городка, подготовка основания, подготовка котлована», — рассказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

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Новое здание поможет решить проблему дефицита площади и расширит возможности для повышения качества медицинского обслуживания.

«Несколько задач: первое — это поликлиника, второе — это школы. И самый главный вопрос был с транспортными развязками. <…> Хотелось бы побыстрее, но мы видим, что все эти вопросы решаются», — отметила депутат Госдумы Ирина Роднина.

Объект возводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«До конца месяца земляные работы будут завершены. Также до конца месяца мы должны приступить к монолитным работам. До конца этого года мы должны полностью возвести корпус и приступаем к отделочным работам. <…> Завершение всех работ у нас — сентябрь следующего года», — сказал руководитель строительства Александр Пташников.

Площадь современной поликлиники будет более 10 тысяч квадратных метров. Здесь откроется полноценный дневной стационар по всем профилям, два рентген-кабинета, кабинет неотложной помощи для пациентов травматологии. Тут также разместят женскую консультацию с операционным блоком и дневным стационаром. Появится отделение для наблюдения инфекционных больных и отделение медицинской реабилитации.

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