Подмосковье 10 февраля 2024, 18:58 Новую поликлинику достроят в Лобне к концу 2024 года Unsplash

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В Лобне строится новая поликлиника. В данный момент готовность объекта составляет 55 процентов. Медицинское учреждение рассчитано на 600 посещений в смену. Завершить строительство планируют уже в конце текущего года.

Сейчас специалисты утепляют фасад, монтируют инженерные системы внутри здания, устанавливают перегородки. Компания-подрядчик займется также поставкой и установкой техники и оборудования. Общая площадь объекта составит 12 тысяч квадратных метров. В поликлинике заработает дневной стационар всех специализаций, два рентгенологических кабинета, отделения неотложной помощи, женской консультации, отделения для лечения инфекционных заболеваний и центр медицинской реабилитации.

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«Уже на сегодня включено тепло, подведена большая часть коммуникаций. Важно, чтобы был четкий график, когда пойдет поставка любого оборудования. У коллег этот график есть, строит у нас компания „Триумф“. Сейчас на подписи договор по тяжелому оборудованию непосредственно этой строящейся нашей больницы», — сказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова.

В новом здании поликлиники предусмотрены рабочие места для 250 высококвалифицированных специалистов. Вопрос подбора персонала один из ключевых на сегодняшний день. В городе остро стоит потребность в профессионалах различных направлений, включая терапевтов, хирургов, урологов, отоларингологов и онкологов. Как отметил главный врач Лобненской больницы Виктория Тен, привлекать таких специалистов удается благодаря региональным и городским программам поддержки.

Новое медицинское учреждение будет отвечать всем требованиям, начиная с высокотехнологичного оборудования и заканчивая благоустройством прилегающей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с главой Лобни Анной Кротовой. На встрече обсудили развитие городского округа.

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