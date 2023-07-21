21 июля 2023, 15:25
Новую подстанцию установили в садовом товариществе «Вахнеевка» под Солнечногорском
Компания «Россети Московский регион» провела работы в садовом товариществе «Вахнеевка» под Солнечногорском. Специалисты модернизовали электросети и установили современную подстанцию.
Электрики заменили 182 опоры воздушных линий и восемь с половиной километров провода на более надежный, а также установили новую трансформаторную подстанцию.
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«По нашей просьбе были установлены и подключены также фонари уличного освещения», — рассказал председатель садового товарищества «Вахнеевка» Сергей Белосохов.
Работы велись в непростых условиях, потому что в этом районе проходит газовая магистраль и дренажная система. Однако специалисты справились со всеми задачами в кратчайшие сроки, не доставив больших неудобств садоводам.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.
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ЖКХ
Солнечногорск
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