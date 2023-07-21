Подмосковье 21 июля 2023, 15:25 Новую подстанцию установили в садовом товариществе «Вахнеевка» под Солнечногорском Unsplash

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Компания «Россети Московский регион» провела работы в садовом товариществе «Вахнеевка» под Солнечногорском. Специалисты модернизовали электросети и установили современную подстанцию.

Электрики заменили 182 опоры воздушных линий и восемь с половиной километров провода на более надежный, а также установили новую трансформаторную подстанцию.

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«По нашей просьбе были установлены и подключены также фонари уличного освещения», — рассказал председатель садового товарищества «Вахнеевка» Сергей Белосохов.

Работы велись в непростых условиях, потому что в этом районе проходит газовая магистраль и дренажная система. Однако специалисты справились со всеми задачами в кратчайшие сроки, не доставив больших неудобств садоводам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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