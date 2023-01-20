Подмосковье 20 января 2023, 16:55 Новую подстанцию скорой помощи в Солнечногорске подключили к котельной

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Построенную в Солнечногорске подстанцию скорой помощи подключили к самой мощной котельной в округе. Она начнет отапливать учреждение в полную силу сразу после открытия, которое запланировано на март.

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Этой котельной уже 63 года, она находится в ведении Минобороны и обслуживает свыше 60 абонентов. Специалисты жилищно-коммунальной службы № 5 тщательно следят за ее состоянием.

«По подготовке к этому отопительному сезону были проведены работы по замене отдельных участков тепловых сетей — порядка 400 метров. Заменено порядка шести единиц насосного оборудования. Заменено две единицы теплообменного оборудования, также выполнен комплекс мероприятий по техническому обслуживанию», — рассказал заместитель начальника отдела эксплуатации объектов филиала центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России по городу Москве и Московской области Денис Благодатский.

Оборудование котельной производит более 42 гигакалорий в час. С присоединением подстанции скорой помощи мощность увеличилась почти на 15,5 гигаколории, а общая протяженность тепловой разветвленной сети теперь составляет более 13 километров.

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