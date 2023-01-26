26 января 2023, 19:54
Новую подстанцию скорой помощи в Кашире построили за полгода
Главгосстройнадзор Московской области выдал застройщику ДЗКС заключение о соответствии. Компания достроила подстанцию скорой помощи в Кашире.
Объект рассчитан на работу 10 медицинских бригад в смену. Его строительство длилось полгода.
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В 2022 году в Подмосковье возвели 15 объектов здравоохранения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Истре лицей инженерного и технического профиля достроят на год раньше — к осени этого года. В учебном центре ребята смогут изучать IT, создавать на компьютере программы и полезные продукты.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360» .
Кашира
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