Новую подстанцию скорой помощи построят в Солнечногорске

Об этом и о планах по улучшению условий труда и жизни для медиков говорили на празднике в честь Дня медицинского работника.

На церемонии отметили наградами и благодарностями более 80 человек.

«Мы выделяем уже в этом году земельные участки под строительство дачного комплекса. Выделяем на сегодняшний день пока 75 участков», — сообщил глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов.

Распределять землю начнут уже в июле. По 8,5 сотки получит каждый медик, пожелавший участвовать в программе. Позднее к будущему комплексу обещают подвести воду и газ.

Заведующая инфекционным отделением ГБУ МО «Солнечногорская областная больница» Алла Смирнова до работы ежедневно добирается несколько часов. Она живет в Твери. В качестве благодарности она получила государственную награду — орден Пирогова — за участие в борьбе с коронавирусом. Несколько членов большой медицинской семьи Солнечногорской больницы тоже получили награды, а также медали Луки Крымского, многочисленные благодарственные письма и грамоты от депутата Госдумы и Министерства здравоохранения.