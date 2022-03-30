Новую подстанцию построили в городском округе Лосино-Петровский

Мособлэнерго построило трансформаторную подстанцию в деревне Корпуса Лосино-Петровского округа. Работы осуществил Щелковский филиал компании. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минэнергетики.

Также в рамках программы повышения надежности электроснабжения работники предприятия заменили восемь изношенных опор ЛЭП в Щелкове на новые. Проведение работ улучшило качество электроснабжения у порядка тысячи жителей.

«Реализация ежегодной программы повышения надежности электроснабжения силами Мособлэнерго выполняются на проблемных территориях в 21 округе Подмосковья. Среди них Раменский, Домодедово, Ступино, Пушкинский, Щелковский, Чехов, Егорьевск, Красногорск, Истра, Орехово-Зуево, Люберцы, Ленинский, Одинцовский, Солнечногорский, Клин, Электрогорск, Зарайск, Кашира, Воскресенский, Дубна и Мытищи», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В текущем году для повышения надежности электроснабжения потребителей Щелковским филиалом Мособлэнерго также планируется заменить два километра проводов линий электропередачи, строительство двух и капремонт трех трансформаторных подстанций. Работы проведут в Щелкове и в поселке Загорянский.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить особое внимание на весеннее благоустройство в регионе.