Подмосковье 25 марта 2024, 22:56 Новую подстанцию для котельной запустили в Клину Надежда Егорова

Читать 360tv в

Специалисты «Мособлэнерго» сообщили о запуске подстанции для электроснабжения новой котельной на улице 50 лет Октября. Электроустановку с трансформаторами общей мощностью 800 кВА построили в декабре 2023 года.

Новую котельную возвели в рамках концессии с «Газпром теплоэнерго Московская область» в рамках программы по повышению надежности электроснабжения по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Реклама

В 2023 году в городском округе Клин в рамках программы построили шесть коммунальных объектов, общая присоединенная мощность которых составляет 500 кВт. Новая котельная позволит обеспечить теплом девять тысяч жителей Клина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».