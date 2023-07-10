Подмосковье 10 июля 2023, 12:34 Новую площадку проекта «Кинопарк» с показами под открытым небом запустили в Долгопрудном Юсуповский сквер в Долгопрудном стал новой площадкой проекта «Кинопарк» пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

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В Долгопрудном появилась дополнительная площадка проекта «Креативного бюро „Регион“» и Министерства культуры и туризма Московской области «Кинопарк». Жители смогут смотреть фильмы под открытым небом в Юсуповском сквере.

Показы стали частью летних культурно-досуговых программ в городских парках с 2016 года, когда при поддержке правительства Подмосковья запустили проект «Кинопарк». В этом году появилась новая площадка — Юсуповский сквер в Долгопрудном. Фильмы покажут рядом со сценой над водами Котовского залива.

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Всего в июле проведут 115 кинопоказов на 43 площадках 25 городских округов Московской области. Фильмы можно посмотреть в парках «Пехорка» и «Пестовский» в Балашихе, парке семейного отдыха в Дубне, ПКиО в Долгопрудном, ЦПКиО в Зарайске, парке «Ривьера» в Можайске, ГПКиО «Сестрорецкий» в Клину, ЦПКиО в Мытищах, ПКиО «Победа» в Талдоме и других уголках региона.

Вход бесплатный. Подробности можно узнать на официальных интернет-ресурсах уличных кинотеатров или на сайте организатора ГАУК МО «Креативное бюро „Регион“».