Подмосковье 23 ноября 2022, 09:17 Новую площадку для выгула собак открыли в микрорайоне Львовском в Подольске

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По просьбам жителей Подольска в микрорайоне Львовском открыли новую площадку для выгула собак. Территория площадью 400 квадратных метров оборудована барьерами, качелями и трамплинами для тренировок четвероногих питомцев.

Эта собачья площадка стала уже шестой в Подольске. Скоро здесь установят забор и освещение. Также в планах обустроить комфортные пути подхода к площадке.

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«Мы планируем к этой площадке провести тротуар со стороны улицы Строителей и со стороны улицы Железнодорожной. И я так думаю, что этими тротуарами с удовольствием будут пользоваться спортсмены или даже любители скандинавской ходьбы», — сказала начальник отдела территориального управления администрации городского округа Подольск Татьяна Тарасенко.

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Установка площадки для собак стала возможной благодаря программе инициативного бюджетирования.

«Глава неоднократно сюда приезжал, для того чтобы посмотреть со своими специалистами размещение. И вот на сегодняшний день это почти законченный результат», — сказал депутат Московской областной думы Павел Максимович.

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