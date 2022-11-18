Подмосковье 18 ноября 2022, 14:42 Новую площадку для сдачи крупного мусора на переработку открыли в Солнечногорске

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В Солнечногорске на улице Школьной в новом формате стартовал масштабный экопроект «Мегабак». Теперь жители могут сдать сырье в переработку, предъявить паспорт и получить за это деньги.

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На площадке «Мегабак» принимают в переработку металлы, пластик, макулатуру, одежду, батарейки, технику и многое другое. В рамках проекта также выделили отдельное помещение для обмена одеждой, книгами и детскими игрушками.

«Сегодня здесь можно сдать более 14 фракций различных отходов в переработку. И очень важно, что часть фракций можно сдать и получить за это деньги», — рассказал врип главы городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Новый «Мегабак» в Солнечногорске пока работает в режиме пуско-наладки. Принимать отходы за вознаграждение там начнут ориентировочно после 12 декабря. Однако уже в первый день работы площадки посетители решили, что все собранные средства отправят на счет приюта для животных.

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