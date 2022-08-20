Новую площадку для отдыха открыли в Подольске

Новая облагороженная площадка для отдыха появилась в микрорайоне Кутузово в Подольске. На месте бывшего пустыря теперь красуется зеленый сквер. Для местных жителей оборудовали велодорожки, качели, лавочки и детскую игровую площадку.

«Живу здесь с четырех лет. Когда мама сказала, что тут открылся сквер, пришли погулять, мне здесь очень понравилось, и сегодня я решила привести сюда подругу», — рассказала местная жительница Варвара Михайлова.

Раньше на месте площадки для отдыха был пустырь с болотистой землей. Работа по благоустройству оказалась непростой, но специалисты быстро справились с поставленной задачей. Район преобразился всего за четыре месяца.

«Выполнены все работы, выполнены качественно, со всеми соответствиями, самое главное в срок», — подчеркнул ответственный за выполнение работ Александр Корягин.

Жители активно участвовали при создании проекта сквера. Какое имя он будет носить тоже решат общим голосованием.

«Это прекрасная зона, которая всегда нужна была в Кутузове. Тем более сейчас с учетом новостроек много людей появилось, много детей. Есть где погулять с родителями, отдохнуть, где-то пожилого возраста люди могут посидеть поговорить о чем-то хорошем, приятном, а здесь вот приятно просто находиться», — отметил председатель общественной палаты городского округа Подольск Виталий Пономарев.

Новая площадка открыта для всех желающих. Местные уверены, сквер порадует еще не одно поколение подольчан.