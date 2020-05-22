    22 мая 2020, 20:41

    Новую платформу для онлайн-обучения протестировали в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Екатерина Бутовская, Мария Новикова

    Ученики областной гимназии имени Е. М. Примакова первыми попробовали онлайн-обучение на новой платформе. Сервис разработан Минпросвещения, Министерством цифрового развития и массовых коммуникаций совместно с «Ростелекомом».
    Новую платформу для онлайн-обучения протестировали в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Учитель может вызывать «к доске» несколько школьников одновременно. Если учащийся хочет ответить, он может нажать кнопку «Поднять руку».

    Новую платформу для онлайн-обучения протестировали в Подмосковье | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «В первую очередь хотелось бы отметить ту особенность, что трансляция ведется не только с той камеры, которая есть на ноутбуке, но и также с тех камер, которые установлены в кабинете. Это дает мне дополнительные возможности, во время урока я могу спокойно подойти к доске или взять дополнительную литературу, и ребенок, который находится по ту сторону экрана, он будет чувствовать себя полноценным участником образовательного процесса», — отметила учитель истории и обществознания гимназии им. Е. М. Примакова Анастасия Сухарева.

    Новую платформу для онлайн-обучения протестировали в Подмосковье | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Две недели на этой платформе учатся в ста школах Московской области. Техническая служба всегда на связи с преподавателями. Они дают свои рекомендации, что нужно добавить и доработать. Мнение школьников тоже важно учитывать, считают разработчики. Ведь именно им предстоит постигать науки на онлайн-просторах.

    Функционировать платформа будет на базе сайта госуслуг в разделе «Мое образование». Как работает новый проект, смотрите в материале «360».