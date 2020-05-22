Новую платформу для онлайн-обучения протестировали в Подмосковье

Источник фото: телеканал «360»

Учитель может вызывать «к доске» несколько школьников одновременно. Если учащийся хочет ответить, он может нажать кнопку «Поднять руку».

Источник фото: телеканал «360»

«В первую очередь хотелось бы отметить ту особенность, что трансляция ведется не только с той камеры, которая есть на ноутбуке, но и также с тех камер, которые установлены в кабинете. Это дает мне дополнительные возможности, во время урока я могу спокойно подойти к доске или взять дополнительную литературу, и ребенок, который находится по ту сторону экрана, он будет чувствовать себя полноценным участником образовательного процесса», — отметила учитель истории и обществознания гимназии им. Е. М. Примакова Анастасия Сухарева.

Источник фото: телеканал «360»

Две недели на этой платформе учатся в ста школах Московской области. Техническая служба всегда на связи с преподавателями. Они дают свои рекомендации, что нужно добавить и доработать. Мнение школьников тоже важно учитывать, считают разработчики. Ведь именно им предстоит постигать науки на онлайн-просторах.

Функционировать платформа будет на базе сайта госуслуг в разделе «Мое образование». Как работает новый проект, смотрите в материале «360».