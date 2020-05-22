Новую платформу для онлайн-обучения протестировали в Подмосковье
Учитель может вызывать «к доске» несколько школьников одновременно. Если учащийся хочет ответить, он может нажать кнопку «Поднять руку».
«В первую очередь хотелось бы отметить ту особенность, что трансляция ведется не только с той камеры, которая есть на ноутбуке, но и также с тех камер, которые установлены в кабинете. Это дает мне дополнительные возможности, во время урока я могу спокойно подойти к доске или взять дополнительную литературу, и ребенок, который находится по ту сторону экрана, он будет чувствовать себя полноценным участником образовательного процесса», — отметила учитель истории и обществознания гимназии им. Е. М. Примакова Анастасия Сухарева.
Две недели на этой платформе учатся в ста школах Московской области. Техническая служба всегда на связи с преподавателями. Они дают свои рекомендации, что нужно добавить и доработать. Мнение школьников тоже важно учитывать, считают разработчики. Ведь именно им предстоит постигать науки на онлайн-просторах.
Функционировать платформа будет на базе сайта госуслуг в разделе «Мое образование». Как работает новый проект, смотрите в материале «360».