Подмосковье 04 сентября 2023, 14:25 Новую пешеходную зону открыли на Высотной улице в Подольске Фото: администрация Подольска

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На Высотной улице в Подольске появилась новая пешеходная зона. Работы выполнили по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Специалисты продлили тротуар, убрали мешающие жителям парковки, установили скамейки, перголы, урны и современное освещение. На мощение ушло более двух тысяч квадратных метров широкоформатной плитки.

В пешеходной зоне появилось более 100 молодых лип.

Фото: администрация Подольска Фото: администрация Подольска Фото: администрация Подольска Фото: администрация Подольска Фото: администрация Подольска

«Стало намного красивее. Современно, чисто. Хорошее покрытие, удобно гулять даже в дождливую погоду», — рассказала местная жительница Валентина.

В будущем планируют обновить центральную часть Подольска.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков.

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