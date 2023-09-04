04 сентября 2023, 14:25
Новую пешеходную зону открыли на Высотной улице в Подольске
На Высотной улице в Подольске появилась новая пешеходная зона. Работы выполнили по программе «Формирование современной комфортной городской среды».
Специалисты продлили тротуар, убрали мешающие жителям парковки, установили скамейки, перголы, урны и современное освещение. На мощение ушло более двух тысяч квадратных метров широкоформатной плитки.
В пешеходной зоне появилось более 100 молодых лип.
«Стало намного красивее. Современно, чисто. Хорошее покрытие, удобно гулять даже в дождливую погоду», — рассказала местная жительница Валентина.
В будущем планируют обновить центральную часть Подольска.
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Подольск
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