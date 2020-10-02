Новую пешеходную зону обустроили в Луховицах. Там построили скейтплощадку и сделали велодорожку

Для любителей прогулок в Луховицах обустроили пешеходную зону. Она тянется от улицы Тимирязева и до Первомайской, общая протяженность — 600 метров.

Источник фото: телеканал «360»

«В северной части города практически ничего не было, где бы люди могли отдохнуть: и молодежь, и ветераны. Поэтому мы начали эту работу. Я очень благодарен губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку. Именно его поддержка позволила нам получить софинансирование из федерального бюджета и областного. И буквально за три месяца были выполнены очень сложные работы. И появилась пешеходная зона», — рассказал Владимир Барсуков, глава городского округа Луховицы.

Источник фото: телеканал «360»

На строительство новой пешеходной зоны потратили около 40 миллионов рублей. Учли все пожелания жителей. Для маленьких горожан возвели два детских игровых комплекса. А для любителей активного отдыха в сквере появились велодорожка и скейтплощадка. Установлено освещение, видеокамеры, скамейки, клумбы, оборудована парковка для автомобилей.

Пешеходную зону торжественно открыли в преддверии 125-летия со дня рождения поэта Сергея Есенина. Поэтому появилась идея назвать сквер именем русского классика.