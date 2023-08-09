Подмосковье 09 августа 2023, 15:18 Новую партию одежды и игрушек передали детям Донбасса из Химок Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Химкинские депутаты собрали гуманитарную помощь для детей Донбасса. Юные жители Донецкой и Луганской народных республик получат теплую одежду, обувь, игрушки и книги к началу учебного года.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Депутат городского округа Химки Артур Каримов предложил поддержать семьи с детьми из новых регионов перед началом учебного года. Он и ранее приезжал с гуманитарной миссией в Луганск и Лисичанск: привез тепловизоры, бинокли, рации и другое оборудование для военных. Артур Каримов также встретился с жителями и узнал, в чем они нуждаются. Поэтому для новой партии гуманитарного груза собрали все самое необходимое.

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«Сегодня в Химках работают девять точек сбора помощи для мобилизованных. Их координацией занимаются волонтеры. Всего с начала спецоперации жители округа собрали почти 140 тонн гуманитарного груза», — рассказала муниципальный депутат Юлия Мамай.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Гуманитарную помощь в Химках собирают каждый день. Адреса пунктов можно узнать в Центре поддержки участников специальной военной операции и их семей по номеру телефона: +7 (495) 793-09-88. Горячая линия работает с 09:00 до 19:00 по будням, а по выходным с 12:00 до 16:00.

Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов отметил, что с начала года бойцам специальной военной операции и жителям прифронтовых регионов отправили около полутора тысяч тонн гуманитарной помощи.

«Сбор и отправку гуманитарной помощи „Единая Россия“ в Московской области осуществляет с первого дня начала специальной военной операции. Только за июль 2023 года было направлено свыше 276 тонн различного груза», — заявил секретарь Московского областного отделения партии Игорь Брынцалов.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Там оказывают поддержку военнослужащим и их семьям.

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