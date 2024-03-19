Подмосковье 19 марта 2024, 14:31 Неравнодушные жители Солнечногорска отправили новую партию гумпомощи бойцам СВО пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Солнечногорск регулярно направляет гуманитарную помощь бойцам СВО. Недавно бойцам отправили посылки с различными инструментами, продуктами, вещами, а также письмами от школьников и иконами, написанными вручную.

В сборе участвовали депутаты округа, активисты движения «ZOV матерей Солнечногорска», «Солнечногорские покрова», волонтеры фонда «Дари добро» и компания «Строй-Сервис».

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«Хочу сказать спасибо всем, кто участвовал и участвует в сборе. Каждый раз, снаряжая машины в зону СВО, я вспоминаю наших ребят, с которыми мы встречались во время командировки на Донбасс. Они радуются весточке из дома, письмам детей, поддержке земляков», — сказал депутат округа Вадим Горохов.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о начале акции «Неделя добрых дел». Он отметил важность волонтерства и объединения жителей вокруг общей цели.

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