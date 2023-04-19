Подмосковье 19 апреля 2023, 10:51 Новую партию гуманитарной помощи отправили из Лобни в зону СВО

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Новую партию гуманитарного груза в коробках в надписью «Свечной блиндажик» отправили из Лобни в зону СВО. Так называется мастерская благотворительного фонда «Обелиск», где волонтеры изготавливают окопные свечи, маскировочные сети, носилки и другие необходимые для бойцов вещи.

Координатор мастерской «Свечной блиндажик» Галина Мамонтова рассказала, что у них всегда многолюдно. Волонтеры приходят и в праздники, и в выходные.

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Недавно в мастерской освоили производство новой продукции. Волонтеры делают для госпиталя ватно-марлевые повязки, косынки для фиксации конечностей и специальные трусы на липучках для лежачих больных.

В мастерской совершенствуют технологию изготовления свечей для освещения, обогрева и разогрева пищи. Их делают из пустых жестяных банок, картона и парафина, которые приносят неравнодушные горожане. В зону СВО такие свечи отправляются с надписью «Тепло из Лобни».

Сопровождать очередную партию груза будут представители лобненского отделения «Боевого Братства». На этот раз к отправке они подготовили ремни для танкистов и специальные приспособления для укрепления грузов из шелка.

«Я так много ездил, что не считаю уже поездки. <…> Когда мы приезжаем, отдаем нашим солдатам, это никогда нельзя оценить, это можно только прочувствовать внутри. Когда приезжаешь, когда видишь, что тебя ребята ждут», — рассказал председатель правления лобненского отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Свороб.

Жители Лобни также собирают помощь для детей из Донецка и Луганска. Прихожане городских храмов приносят средства гигиены, постельное белье, полотенца, канцелярские товары, детское питание и продукты. Очередная партия уже упакована и готова к отправке. Работу городского центра поддержки участников спецоперации и их семей координирует администрация Лобни.

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