Подмосковье 05 апреля 2024, 20:35 Новую палату для выхаживания новорожденных открыли в Балашихинском роддоме Телеканал «360»

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Еще одну новую палату для выхаживания недоношенных детей открыли в роддоме Балашихи. Сделали это в День врача-неонатолога.

Такая палата необходима для родителей и их детей, которые появились на свет раньше срока. Новорожденным будут оказывать медицинскую помощь, которая необходима при втором этапе выхаживания. Жить с ребенком здесь смогут оба родителя. Пациентов примут из разных родильных домов.

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«В наше медучреждение на второй этап выхаживания переводят детей из других учреждений. Маме, которая находится в послеродовом периоде, важно быть постоянно с малышом. Сделали палату, где есть комнаты пребывания для мамы и папы. Думаю, палата будет пользоваться популярностью у наших пациентов», — сказала главный врач Балашинского родильного дома Наталья Алимова.

Палату открыли в день неонатолога — 5 апреля. В родильном доме Балашихи в микрорайоне Саввино таких специалистов трудится 15 человек. Специалистов поздравили с профессиональным праздником и вручили благодарственные письма главы округа.

С начала года в Балашихинском роддоме на свет появились почти тысяча детей, из 70 — недоношенными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству больницы в Балашихе.

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