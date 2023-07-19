Подмосковье 19 июля 2023, 15:22 Новую отечественную технологию для маркировки алюминиевых банок протестировали в Подмосковье «Антарес Вижн Рус»

Читать 360tv в

Компании по выпуску напитков в алюминиевых банках из Подмосковья протестировали новую отечественную установку для нанесения кода DataMatrix на крышки. Разработчик планирует наладить выпуск такого оборудования в Раменском.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что разработчиком оборудования является компания «Антарес Вижн Рус». Это первая отечественная разработка для маркировки такого рода.

Реклама

Код наносится на крышки с помощью лазера, при этом процесс происходит до того, как в банку разливают напиток. Это позволяет свести к минимуму процент брака и производственных издержек. В час система может маркировать 70-80 тысяч крышек.

«После маркировки крышки передаются на производственную линию, и предприятию остается только завершить процесс укупорки банки. Главное преимущество этого решения в том, что оно позволяет свести к минимуму прямые и косвенные издержки, а также сохранить эстетику упаковки продукта», — отметил генеральный директор «Антарес Вижн Рус» Павел Булгаков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».