Подмосковье 13 июля 2023, 10:46 Новую отечественную машину для укладки дорожного покрытия протестировали в Подмосковье Росавтодор

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Испытания новой уникальной российской машины для укладки дорожного покрытия успешно провели в Подмосковье — в течение месяца автогудронатор работал в компании «Трансстроймеханизация». Об итогах эксперимента рассказали в Минтрансе региона.

Современный масляный автогудронатор «Гефеst» на базе автомобиля КамАЗ — это первый отечественный аналог зарубежной техники такого типа. Машину для перевозки и распределения нагретых вяжущих материалов на основе гудрона сконструировали на заводе «Регион 45» в Кургане.

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Специалисты подмосковной компании «Трансстроймеханизация» в течение месяца тестировали технику в условиях реального производства. По результатам опытных испытаний дорожники отметили хорошее качество распределения эмульсии, высокую теплоотдачу при нагреве битумной эмульсии в цистерне и трубах, возможность контроля всех параметров системы и встроенную в программное обеспечение инструкцию по эксплуатации с возможностью просмотра видео.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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