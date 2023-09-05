05 сентября 2023, 10:34
Новую онлайн-услугу запустили для застройщиков в Подмосковье
Министерство жилищной политики Подмосковья и «Мособлгеотрест» разработали и запустили на областном геопортале новый онлайн-сервис. Он создан для подачи заявления на дополнительные соглашения к инвестиционным контрактам.
Сервис предназначен для застройщиков, с которыми заключены инвестиционные соглашения или контракты на строительство.
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Для того чтобы получить услугу, необходимо войти в личный кабинет на портале и авторизоваться через ЕСИА. После этого застройщик сможет ознакомиться с договором. Заявку на оформление допсоглашения рассмотрит орган местного самоуправления, с которым первоначально заключили контракт.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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