Подмосковье 17 июля 2023, 11:36 Новую онлайн-услугу для банков запустили в Подмосковье Пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи

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На региональном портале госуслуг начал работать новый сервис для аккредитованных банков, которые предоставляют льготные кредиты малому и среднему бизнесу Подмосковья. Документы на государственную субсидию теперь можно будет подавать онлайн.

«Онлайн-услуга разработана для банков, которые предоставляют кредиты по льготной ставке малому и среднему бизнесу. Нужно подать документы в электронном виде и дождаться перечисления денежных средств», — отметила министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Услугой смогут воспользоваться те кредитные организации, которые ранее уже получили положительное решение о предоставлении государственной субсидии. Ее назначают банкам, которые недополучают часть доходов из-за льготного кредитования бизнеса.

Услуга «Предоставление документов аккредитованными кредитными организациями в рамках программы льготного кредитования» размещена на портале госуслуг Подмосковья. Заявление рассмотрят в течение семи рабочих дней.

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