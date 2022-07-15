Новую начальную школу в Луховицах откроют в конце августа

В Луховицах подходит к концу строительство начальной школы. Готовность объекта на сегодняшний день составляет более 80%. Об этом рассказали в министерстве строительного комплекса в Подмосковье.

В ведомстве напомнили, что в декабре 2021 года контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут из-за срыва сроков строительства. Новый подрядчик ООО «Воздвижение» продолжил работы.

«На площадке более 110 рабочих. Ведется чистовая отделка помещений, монтаж внутренних инженерных систем, поставка мебели и оборудования», — уточняется в сообщении. Ввести школу в эксплуатацию планируется уже к началу нового учебного года.

Корпус начальной школы может принять 400 учеников. В нем есть учебные классы, помещения для продленки, спортивный и актовый залы, библиотека, столовая, а также различные административные помещения.