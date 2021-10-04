Новую молочную ферму построят в Можайске до конца 2023 года

В Можайском округе построят молочную ферму на две тысячи голов. Там создадут 80 рабочих мест. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Новая молочная ферма на две тысячи голов появится около деревни Настасьино. Компания «Милк-Дей» планирует вложить в проект свыше 1,4 миллиарда рублей. Соглашение подпишет министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский в рамках работы всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2021».

«Строительство молочного комплекса будет возводиться в два этапа с производственной мощностью от 11,2 миллиона литров молока в год и созданием линии производства кисломолочной продукции», — уточнил Воскресенский.

Министр отметил, что первую очередь фермы запустят уже во втором квартале 2023 года. На работу на предприятие смогут устроиться почти 80 местных жителей.

«Под реализацию проекта будет предоставлен земельный участок без проведения торгов площадью три тысячи гектаров, включая земли под кормовую базу и выпас. Московская область, в том числе и благодаря созданию новых проектов, стабильно входит в десятку молочных лидеров страны. В этом году показатель должен достичь 735 тысяч тонн», — подчеркнул Воскресенский.

Сейчас в регионе работают почти 150 молочных ферм. В Подмосковье активно ремонтируют старые и строят новые предприятия по производству молочной продукции.