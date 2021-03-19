Новую молочную ферму открыли в Зарайске. Ее построили благодаря грантовой поддержке

Новая товарно-молочная ферма появилась и уже начала работать около деревни Солопово в Зарайском городском округе. Предприятие удалось построить благодаря грантовой поддержке. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, принявший участие в открытии.

«Открыли еще одну уникальную товарно-молочную ферму с точки зрения применения современных технологий. Она почти полностью построена на средства государственной грантовой поддержки. Общая стоимость проекта составила 44,94 миллиона рублей, из них средства гранта 35,95 миллиона рублей и собственные средства 8,99 миллиона рублей», — рассказал Воскресенский.

Ферму построило хозяйство «КФХ Маркин». Грант на ее открытие они получили два года назад. На эти деньги разработали проекты животноводческого комплекса, построили коровник, рассчитанный на 120 голов, и телятник на 154 головы. Кроме того, средства гранта пошли на стойловое и доильное оборудование, были приобретены племенные нетели.

Сейчас на новой ферме уже есть порядка 100 голов крупного рогатого скота и 30 телят, рассказал Воскресенский.

Министр напомнил, что Московская область активно помогает тем, кто специализируется на молочном животноводстве.

«В Подмосковье ощутимая доля молока производится в личных подсобных и крестьянских хозяйствах. В связи с этим регионом в этом году на грантовую поддержку семейных ферм предусмотрено 50,1 миллиона рублей. На реализацию мероприятий по предоставлению грантов „Агростартап“ предусмотрено 42 миллиона рублей», — сообщил Воскресенский.

По его словам, гранты должны помочь привлечь сельское население к занятию бизнесом, а также молодежь.