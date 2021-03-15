Новую модель толкающего винта для самолетов испытали в Подмосковье

Сотрудники Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) провели испытание принципиально новой конструкции воздушного винта для авиатехники. Новая модель предполагает использование толкающей силы винта вместо тянущей для движения летательных аппаратов.

Сначала ученые разработали метод оптимального проектирования воздушных винтов, который применяют для тянущей и толкающей схемы. На его основе создали винт, оптимизированный под заторможенный поток в следе за фюзеляжем.

Преимущества расположения винта за фюзеляжем или мотогондолой следуют из импульсной теории винта и подтверждены расчетами и многочисленными экспериментами. Но есть и обратная сторона этого эффекта: сопротивление всего летательного аппарата увеличивается. Это связано с уменьшением давления в хвостовой части из-за работающего винта.

Наша задача стояла в поиске баланса между этими явлениями: было необходимо увеличить тягу и при этом сохранить обтекание самого фюзеляжа. С этим мы успешно справились и получили хороший задел для создания будущих летательных аппаратов Виталий Губский кандидат технических наук, руководитель проекта, начальник отдела ФГУП «ЦАГИ».

Во время создания толкающего винта специалисты смогли улучшить его компоновку, получив увеличение тяги и снижение шума. В результате эксперимента подтвердилось, что предлагаемая схема винта позволяет увеличить скорость полета летательного аппарата и снизить потребную мощность по сравнению с винтом в классической тянущей схеме.

Исследования возможности внедрения силовой установки с толкающим винтом сейчас актуальны. Ведь перед специалистами всего мира стоит задача увеличить внутреннее пространство самолета и разместить экологичное топливо внутри фюзеляжа. Зарубежные разработчики летательных аппаратов уже исследуют такие возможности.

«ЦАГИ является одним из ведущих мировых центров авиационной науки. На базе института объединены фундаментальные науки, прикладные исследования конструкторские разработки, производство и испытания опытных летательных аппаратов. Институт на протяжении всей своей более чем вековой истории находится на передовой авиационных разработок и технологий и сегодня здесь, в подмосковном Жуковском, также создается основа будущего мирового авиастроения», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.