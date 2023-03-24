Подмосковье 24 марта 2023, 11:41 Новую модель лифта специально для Подмосковья начали выпускать в Серпухове

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Серпуховский лифтостроительный завод запустил производство новой модели лифтов, разработанной специально для Подмосковья. Эти кабины будут устанавливаться в жилых домах региона при капитальных ремонтах.

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«Специально для нашего Фонда капитального ремонта завод разработал модель кабины „СЛЗ Стандарт“. Она будет нами устанавливаться при замене лифтов в подмосковных МКД», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Завод в Серпухове выпускает лифты с 2013 года. Предприятие имеет единственную в России испытательную башню для лифтового оборудования высотой 92 метра. Сотрудники могут тестировать подъемники со скоростью до 10 метров в секунду при полной нагрузке, что является гарантией надежной работы в реальных условиях.

В Серпухове выпускают лифты от эконом-класса для панельных новостроек до бизнес-класса, которые устанавливаются в аэропортах, торговых центрах и других объектах инфраструктуры.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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