Новую модель диспансеризации сформировали в Подмосковье

Новая модель диспансеризации сократила осмотры взрослых жителей Московской области до двух часов. Маршрут прохождения врачей по ней формируется онлайн и выстраивается в удобную последовательность. Об этом на совещании с губернатором Подмосковья объявила глава Минздрава региона Светлана Стригункова.

По ее словам, модель внедрили, чтобы диспансеризация проходила быстро и удобно.

«Сначала формируется в медицинской системе ЕМИАС на основании диагнозов перечь пациентов, которым нужно пройти диспансеризацию, создается специальное расписание, производится обзвон пациентов. После записи формируется маршрутный лист человека: его обходы по кабинетам с указанием времени, в какой кабинет ему нужно подойти», — объяснила Стригункова.

Житель Подмосковья может получить маршрутный лист прямо в личном кабинете пациента. Там же будет и итоговое заключение терапевта с электронной цифровой подписью.

Главными плюсами новой модели Стригункова назвала определенное время и последовательность прохождения кабинетов, отсутствие необходимости заходить в регистратуру. Кроме того, маршрутный лист еще и является направлением на лабораторные анализы.

Мы внедрили данную модель в 11 взрослых поликлиниках, что позволило нам довести диспансеризацию взрослого человека до оптимальных двух часов. В 10 детских поликлиниках для детей в возрасте одного года мы смогли сократить время осмотра с двух часов до часа Светлана Стригункова.

Министр сообщила, что теперь стоит задача до 1 марта внедрить эту модель во всех 395 поликлиниках.

Стригункова напомнила, что около 67% смертей в Московской области приходится на хронических больных. Поэтому диспансеризация является приоритетной задачей для здравоохранения.

Жители Московской области могут записаться на диспансеризацию через «Госуслуги» и в медицинском центре по месту своего прикрепления.