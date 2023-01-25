25 января 2023, 22:59
Новую многоэтажку почти на 1000 квартир достроили в Долгопрудном
Главгостройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии застройщику «Гранель Инвест». Компания достроила многоквартирный дом на 991 квартиру.
«Подземный гараж на 254 машиноместа. 16 нежилых помещений общественного назначения», — сообщили в ведомстве.
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Данный застройщик продолжает возводить еще пять многоэтажек с применением эскроу-счетов. Дома имеют переменную этажность — от двух до 24. В строительстве задействовали более 2,5 тысячи дольщиков.
Сдача всех объектов запланирована в этом году.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Долгопрудный
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