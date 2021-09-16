Новую меру соцподдержки для родителей детей-инвалидов ввели в Подмосковье

В Подмосковье ввели новую меру социальной поддержки для родителей детей-инвалидов — компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно на личном автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Ранее у таких семей, а их порядка 4,5 тысячи у нас, был бесплатный проезд на авиа-, ж/д и транспорте общего пользования», — уточнили в пресс-службе Министерства соцразвития Московской области.

Как добавили в ведомстве, компенсация будет перечисляться родителям детей-инвалидов, которые получили путевку на лечение в управлении соцзащиты Московской области и не воспользовались правом на бесплатный проезд.

«Стоимость компенсации до городов-курортов в Республике Крым составит около 12 тысяч рублей, в Краснодарский край — более 10,5 тысячи рублей, в Минеральные Воды — почти 11 тысяч рублей. Такое нововведение позволит обеспечить бесплатным проездом свыше 350 детей, которые не имеют возможности проезда на общественном транспорте. Данная мера станет отличной поддержкой со стороны области», — пояснили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что инвалидам в Подмосковье в 2021 году выплатили свыше 12,5 миллиона рублей для покупки средств реабилитации.