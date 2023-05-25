Подмосковье 25 мая 2023, 14:28 Новую меру поддержки промышленности разработали в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Крупным производителям из Подмосковья помогут компенсировать проценты по кредитам. Новую меру поддержки разработал Фонд развития промышленности Московской области.

Новый грант позволит промышленникам компенсировать до 90% затрат по оплате кредитных процентов. Общая сумма финансовой поддержки может составить до 20 миллионов рублей.

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«К отбору будут допущены заявители, зарегистрированные в качестве юрлица и осуществляющие свою деятельность на территории Московской области. Сумма кредитного договора, по которому можно будет получить помощь, не может быть менее 50 миллионов рублей», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

На грант могут рассчитывать те компании, которые взяли кредит не ранее 1 января 2023 года. Еще одно условие: заемные средства должны быть использованы на приобретение оборудования, модернизацию производства промышленного оборудования, строительство, капитальный ремонт или приобретение зданий и земельных участков, а также на инжиниринг.

Прием заявок на участие в конкурсе запланирован в августе. Подробнее о программе можно прочитать на сайте Фонда развития промышленности Московской области.

Поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.