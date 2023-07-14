Подмосковье 14 июля 2023, 15:58 Новую меру поддержки медиков утвердили в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Внеочередной совет депутатов состоялся в Мытищах. Народные избранники утвердили новую меру поддержки медиков. Теперь врачи смогут получить служебное жилье из муниципального фонда.

Депутаты на заседании изменили порядок предоставления квартир из муниципального специализированного фонда и порядок передачи имущества округа в аренду предприятиям малого и среднего бизнеса.

Теперь медицинские работники смогут получить служебное жилье из собственности муниципалитета. Эта мера поддержки важна для привлечения новых специалистов в учреждения здравоохранения Мытищ. Она дополнит существующие программы «Приведи друга», «Земский врач», «Земский фельдшер». Кроме того, в регионе врачи могут получить сертификаты на приобретение жилья или строительство собственного дома.

С принятыми решениями Совета депутатов можно ознакомиться на сайте администрации городского округа Мытищи.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».