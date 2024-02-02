Подмосковье 02 февраля 2024, 11:05 Новую меру поддержки для работников бюджетной сферы ввели в Подмосковье Unsplash

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Программу «Бюджетная ипотека» ввели в Подмосковье. Ее реализуют Министерство жилищной политики Московской области и «ДОМ.РФ».

Войти в программу и получить ипотеку на льготной основе могут медицинские работники, педагоги и ученые.

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Участники программы получат субсидию на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 15% от расчетной стоимости жилья или снижение процентной ставки по кредиту на 2% пункта. Согласно условиям, чтобы воспользоваться льготами, специалист должен заключить трудовой договор с организацией не менее чем на пять лет.

При этом срок кредита не ограничен, а вот максимальная сумма по кредиту не должна превышать 15 миллионов рублей.

Новую меру поддержки педагогов ввели в Подмосковье — выплату за аренду жилья. Раньше эта льгота была только у врачей, но по инициативе Андрея Воробьева добавили еще один вид профессии.

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