Новую мебель купили для 13 подстанций скорой помощи в Подмосковье

Новую мебель и необходимые бытовые приборы купили еще для 13 подстанций скорой помощи Подмосковья. Их отремонтировали, создав комфортные зоны для работы и отдыха врачей.

Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, обновление провели в Орехово-Зуеве, Серпухове, Балашихе, Волоколамске и других округах.

Мы все видим, как выросла нагрузка на скорую помощь. Важно сделать так, чтобы сотрудники не только работали в комфортных условиях, но и отдыхали Светлана Стригункова.

На подстанциях установили новые окна и двери, обновили все инженерные коммуникации и сантехнику.

Ранее стало известно, что количество пациентов, заболевших ковидом, в Подмосковье достигло рекорда.

В Московской области объявили обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей. Регион приблизился к пиковым значениям второй волны по числу госпитализаций.