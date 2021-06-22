Новую мебель купили для 13 подстанций скорой помощи в Подмосковье
Новую мебель и необходимые бытовые приборы купили еще для 13 подстанций скорой помощи Подмосковья. Их отремонтировали, создав комфортные зоны для работы и отдыха врачей.
Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, обновление провели в Орехово-Зуеве, Серпухове, Балашихе, Волоколамске и других округах.
Мы все видим, как выросла нагрузка на скорую помощь. Важно сделать так, чтобы сотрудники не только работали в комфортных условиях, но и отдыхали
На подстанциях установили новые окна и двери, обновили все инженерные коммуникации и сантехнику.
Ранее стало известно, что количество пациентов, заболевших ковидом, в Подмосковье достигло рекорда.
В Московской области объявили обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей. Регион приблизился к пиковым значениям второй волны по числу госпитализаций.