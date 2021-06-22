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    22 июня 2021, 11:36

    Новую мебель купили для 13 подстанций скорой помощи в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новую мебель и необходимые бытовые приборы купили еще для 13 подстанций скорой помощи Подмосковья. Их отремонтировали, создав комфортные зоны для работы и отдыха врачей.

    Новую мебель купили для 13 подстанций скорой помощи в Подмосковье | Изображение 1

    Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, обновление провели в Орехово-Зуеве, Серпухове, Балашихе, Волоколамске и других округах.

    Мы все видим, как выросла нагрузка на скорую помощь. Важно сделать так, чтобы сотрудники не только работали в комфортных условиях, но и отдыхали

    Светлана Стригункова.

    На подстанциях установили новые окна и двери, обновили все инженерные коммуникации и сантехнику.

    Ранее стало известно, что количество пациентов, заболевших ковидом, в Подмосковье достигло рекорда.

    В Московской области объявили обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей. Регион приблизился к пиковым значениям второй волны по числу госпитализаций.