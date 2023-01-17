17 января 2023, 16:26
Новую лыжную трассу открыли в Ольгинском лесопарке в Балашихе
Лыжную трассу открыли в Ольгинском лесопарке в Балашихе. Олимпийский чемпион Александр Легков дал старт первой лыжной гонке на этом маршруте.
Участие в соревнованиях приняли 40 спортсменов школы олимпийского резерва имени Ляпкина. Перед началом забега чемпион Александр Легков дал юным лыжникам профессиональные советы и пожелал ребятам удачи.
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«Просто нужно тренироваться, трудиться, и все получится. Лыжные гонки развивают все качества, которые понадобятся в этой жизни: трудолюбие, целеустремленность, уважение к взрослым», — отметил олимпийский чемпион Александр Легков.
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На ногах у лыжников был трекер, который без секундомера определял время финиша каждого участника. Первое место в гонке заняла 12-летняя Яна Чернышева. Она обогнала соперника на подходе к финишу.
После началась гонка для взрослых лыжников-любителей из числа жителей округа. По итогам двух лыжных гонок победителей и призеров наградили кубками и медалями.
«Дали старт, провели отличную гонку. Показали жителям, что теперь у нас есть еще одна точка на карте, где можно заниматься спортом, активно проводить время», — рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха Никита Тарасевич.
До конца зимнего сезона в округе планируется провести еще более 50 спортивных мероприятий.
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Балашиха
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