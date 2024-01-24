Подмосковье 24 января 2024, 12:02 Новую линию освещения подключили в деревне Голубое под Солнечногорском Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Линию освещения запустили в работу на улице Жилинская в деревне Голубое. Объект протяженностью 2,2 километра построили всего за три месяца.

Работы выполнили специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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«Этот проект — результат эффективного взаимодействия жителей и власти. И наше взаимодействие продолжим и в 2024 году. Благодарю жителей за конструктив и неугасаемое желание делать родное Голубое лучше», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, в 2023 году в деревне Голубое в жизнь воплотили и другие проекты. В их числе строительство разворотного круга для автобусов и обустройство большой остановки на Родниковой улице, улучшение транспортной доступности деревни, открытие муниципального детсада на 100 мест, модернизация контейнерных площадок, замена задвижек в тепловых камерах на объектах ЖКХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о необходимости новой программы модернизации электроснабжения.

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