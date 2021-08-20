Новую линию освещения открыли в г. о. Чехов

Почти 3,5 км новой линии освещения открыли в поселке Чернецкое городского округа Чехов. Жители бывшего военного городка Чехов-7 этого момента ждали не один десяток лет. С наступлением темноты, жизнь на улицах поселка буквально останавливалась. Дети не могли гулять, а взрослые — добираться до дома или магазина.

«Мы в 2013 году приобрели здесь квартиру. И здесь, на самом деле, был мрак просто. Не было освещения. Не было дороги», — рассказала местная жительница Людмила Смирнова.

В поселке установили 60 опор и 114 LED-светильников. Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов вместе с жителями Чехов-7, торжественно открыли 3,5 километра новой линии наружного освещения.

«Вообще, в общем и целом, проблемы военных городков на территории МО, решаются при поддержке нашего губернатора, во взаимодействии с Минобороны. Очень много юридических сложностей при оформлении земли, передачей в муниципальную, региональную собственность для того, что бы мы могли полноценно ею заниматься, благоустраивать», — отметил Артамонов.

Уличное освещение — это только первый этап преображения бывшего военного городка.

«Хорошо, что есть такие комплексные областные, губернаторские программы, которые приносят реальные перемены к лучшему в наши города и сёла. И самое главное, чтобы они осуществлялись не только здесь и сейчас, но и чтобы продолжались, расширялись, приносили еще больше пользы. А задача местной муниципальной власти — чтобы такие программы приходили туда, где это действительно нужно, где их ждут люди!» — добавила советник главы г. о. Чехов, директор клуба «Равные возможности» Татьяна Карзубова.

В Чернецком продолжается реконструкция очистных сооружений котельной и теплосетей, а земли, в ближайшее время, должны перейти в собственность муниципалитета. Это позволит благоустраивать дворы, организовать парковочные пространства и зоны отдыха, строить детские площадки и ремонтировать дороги.