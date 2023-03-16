Подмосковье 16 марта 2023, 12:21 Новую линию наружного освещения смонтировали на Мякининском шоссе в Подмосковье Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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В Подмосковье реконструируют Мякининское шоссе. В рамках проекта на участке от Новорижского шоссе до улицы 2-й Мякининской смонтировали новую линию наружного освещения. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новое освещение протянулось на 1,4 километра дороги. Реконструкцию проводят на участке от М-9 «Балтия» до МКАД. Все работы закончат во втором квартале этого года. Кроме освещения дорожники займутся расширением полотна до четырех полос движения, а также обустройством пешеходной зоны с велодорожкой. На ремонтируемом участке установят остановочные павильоны и пять светофоров.

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Благодаря реконструкции улучшатся транспортные условия для жителей деревни Мякинино и строящегося микрорайона ЖК «Спутник».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что работы по реконструкции и строительству новых дорог в Московской области нужно проводить качественно и в установленные сроки.

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