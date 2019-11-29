Хрустящие и подмосковные. Новую линию производства чипсов запустили в Кашире

В городском округе Кашира дали старт работе новой линии производства чипсов Lay’s. Готовят их на заводе PepsiCo.

На новой линии будут выпускать около 20 тысяч тонн чипсов в год. А для жителей Подмосковья — это дополнительные рабочие места недалеко от дома. Трудиться на линии будут 100 человек.

«Каждый год мы видим новые инвестиции. Стабильность — признак мастерства. Необходимо создавать новые кафедры в колледжах, нужны компетенции, которые нарасхват на таких предприятиях. В мае начинают уже третью линию собирать. Уже успели пообщаться с сотрудниками», — рассказал губернатор региона Андрей Воробьев во время запуска линии.

Источник фото: Воробьев LIVE

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Кстати, теперь PepsiCo в Кашире стал крупнейшим предприятием по производству готовых снеков. Выпускают на заводе примерно 200 видов закусок. Продают подмосковные снеки по всей России, а также в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане.