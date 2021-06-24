Новую льготу будут предоставлять подмосковным медикам

Врачам в Подмосковье начнут выдавать земельные участки для строительства дома. Соответствующий закон приняли на 151-м заседании Мособлдумы.

«Мы предоставляем еще одну льготу для привлечения врачей в область», — отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Как рассказала Адигамова, ранее Земельный кодекс РФ давал право субъектам определить перечень муниципалитетов, в которых могут быть переданы безвозмездно участки для строительства дома либо для ведения хозяйства. А также перечень профессий, кому может быть предоставлена такая земля.

Законом Московской области закрепляется список муниципалитетов и специальностей. Порядок получения будет определен подмосковным правительством.

Участки будут предоставлять на срок до шести лет врачам, имеющим стаж от трех лет, по следующим специальностям: акушерство и гинекология, анестезиология-реаниматология, гастроэнтерология, гематология, детская кардиология, детская онкология, детская хирургия. детская эндокринология, инфекционные болезни, кардиология, клиническая лабораторная диагностика, неврология, нейрохирургия, неонатология, нефрология, общая врачебная практика (семейная медицина), онкология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, психиатрия-наркология, пульмонология, ревматология, рентгенология, сердечно-сосудистая хирургия, скорая медицинская помощь, терапия, травматология и ортопедия, ультразвуковая диагностика, урология, фтизиатрия, функциональная диагностика, хирургия, эндокринология, эндоскопия, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение.