Новую ледовую арену открыли в Балашихе в День города

Новую крытую ледовую арену площадью более трех тысяч квадратных метров открыли в День города в Балашихе. Заниматься здесь смогут как любители, так и профессионалы. Ежедневный доступ на каток получат юные хоккеисты из спортшколы олимпийского резерва имени Юрия Ляпкина.

В здании арены оборудовали бросковую зону, небольшой тренажерный зал, пять раздевалок и кафе. Трибуны арены рассчитаны на 160 зрителей. Строительство велось с мая этого года.

На церемонии открытия красную ленту перерезали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, легендарный хоккеист Юрий Ляпкин, глава Балашихи Сергей Юров и депутат регионального парламента Вячеслав Фомичев.

Источник фото: телеканал «360»

«Эта замечательная хоккейная арена — уже четвертая в Балашихе. У нас развиваются хоккей, футбол и другие виды спорта, каждый год открываются новые спортивные сооружения — и это хороший знак. Нужно развивать спорт и вовлекать в него нашу молодежь. Это важная составляющая развития и процветания нашего родного города», — отметил Брынцалов.

Новый спортивный комплекс построили у ледового дворца «Арена „Балашиха“» на средства инвестора — компании «Технопул». В преддверии открытия лед протестировали команда городской администрации «Ратник» и хоккеисты «Технопула». Они провели товарищеский матч 16 сентября.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Юрова, хоккей и фигурное катание — это особенные виды спорта для Балашихи, и благодаря открытию новой арены ими смогут заниматься еще больше детей и взрослых. Он также поблагодарил компанию «Технопул» и ее руководителя Рината Ягудина.

«Мы получили замечательный подарок! Уже сегодня вышли на лед первые наши хоккеисты. Я хочу выразить благодарность городу, области и директору компании „Технопул“. Мы надеемся, что наши хоккеисты вырастут до больших высот!» — сказал Юрий Ляпкин.