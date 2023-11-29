Подмосковье 29 ноября 2023, 10:43 Новую ледовую арену откроют в Орехово-Зуеве к концу декабря Телеканал «360»

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Ледовую арену «Звездный» достроят в Орехово-Зуеве к концу декабря, а в новогодние каникулы ее откроют для свободного катания. Местные жители совместно с главой округа проверили ход работ.

«Звездный» станет домашней ареной для местной хоккейной команды. Там будет работать не просто секция по хоккею, а настоящая школа резерва для профессиональных команд. Депутат Государственной Думы Геннадий Панин отметил, что руководству арены предстоит найти для подопечных хороших тренеров.

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На втором этаже расположится тренировочная база для оттачивания бросков и поддержания формы с помощью тренажеров.

Кроме того, вскоре на улице Красина достроят школу на 550 мест. Это будет современный образовательный, спортивный и культурный центр со своим читальным залом на 200 мест, панорамными стеклянными стенами в классах, футбольным полем, баскетбольными и волейбольными, детскими площадками и воркаутом.

«Я думаю, что вам как родителям будет спокойно. <…> Здесь все под видеонаблюдением», — сказал Геннадий Панин.

Новая школа будет носить знаменитого орехово-зуевца, русского предпринимателя и мецената Саввы Морозова. Учреждение войдет в образовательный комплекс школы № 4. Это решит вопрос второй смены в микрорайоне.

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