Новую лабораторию для исследования COVID-19 создали в Подмосковье. Ее открыли в Подольске

Так, государственных лабораторий, где исследуют коронавирус, в Подмосковье стало четыре. Они работают также в Серпухове, Коломне и Красногорске.

Открытие новых лабораторий позволит снизить нагрузку, которая ложится на Роспотребнадзор. Сегодня в Подмосковье за сутки проводится более пяти тысяч исследований на коронавирус Светлана Стригункова министр здравоохранения Московской области.

В ближайшее время регион получит еще одну государственную лабораторию. Она появится в Королеве. Там начнут проводить тестирование на коронавирусную инфекцию.

Недавно стало известно, что в России разработали препарат от коронавируса. Его клинические испытания начнутся через 10-12 дней, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Врачи-инфекционисты из Подмосковья рассказали «360», какие препараты могут быть опасны при COVID-19 и в каких случаях важно вызывать врача. Заниматься самолечением не стоит.