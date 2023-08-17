Подмосковье 17 августа 2023, 13:18 Новую лабораторию для испытания медицинских изделий открыли в МОНИКИ Unsplash

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Новую научную лабораторию открыли в Московском областном клиническом институте имени Владимирского. Там будут проводить санитарно-химические и токсикологические испытания медицинских изделий для оценки их безопасности.

Лаборатория прошла процедуру аттестации в Федеральной службе по аккредитации и проводит исследования цитотоксичности медицинских изделий на соответствие ГОСТу. Современное оборудование в лаборатории позволяет использовать новые методы в сфере оценки биологической безопасности.

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Сотрудники института могут проверить любые медицинские изделия — от марли до кардиостимуляторов. Например, для некоторых тестов в чашках Петри выращиваются клетки. Суть испытания заключается в том, что вытяжку из медицинского изделия либо само изделие добавляют в чашку с клеточной культурой. При этом вредные вещества, если они там есть, будут повреждать клетки и приводить к их гибели.

Проверка медицинских изделий — сложный процесс, который состоит из множества стадий. Однако именно такой подход позволяет убедиться в их безопасности для пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обновленный медицинский колледж в Дмитрове откроют к сентябрю.

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