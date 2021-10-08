Новую квартиру вместо аварийного жилья получила еще одна семья в Дзержинском

Ключи от новой квартиры передали еще одной семье из Дзержинского, долгое время жившей в аварийном доме. Их вручил глава округа Сергей Будкин.

Новое комфортное жилье получили Савенковы. Это уже девятая семья из домов № 6 и 6А на площади Святителя Николая.

Их признали аварийными и начали расселять. Жильцам выдали квартиры в доме № 34 на Угрешской улице.

Сергей Игоревич, глава семейства Савенковых, подчеркнул, что новое жилье просторное и светлое.

Более 20 лет ожидания для Сергея Игоревича Савенкова завершились пресс-служба администрации Дзержинского.

Впереди приятные хлопоты: ремонт и покупка мебели. Сергей Савенков не только живет, но и трудится в своем городе.

Он работает механиком в одной из транспортных компаний, и квартира в Дзержинском для его семьи особенно важна. Дом, в котором жили Савенковы, 1860 года постройки.

Ему давно требовался капитальный ремонт, но вскоре здание признали аварийным и начали расселять.