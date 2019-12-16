Ждать автобус можно с комфортом. Новую крытую остановку оборудовали в Звенигороде

Новый остановочный павильон установили в звенигородском микрорайоне Восточный Одинцовского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В микрорайоне Восточный Звенигорода установили новый остановочный павильон у сетевого супермаркета. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов напомнил, что с просьбой установить новый павильон общественного транспорта обратились сами жители Восточного.

«Теперь ожидание автобуса будет более комфортным. Это очень важно, потому что ожидают свои автобусы здесь не только взрослые, но и дети — учащиеся образовательных учреждений», — подчеркнул Андрей Иванов.

Для жительницы Звенигорода Алены Бабакиной каждый шаг к созданию комфортной среды в микрорайоне Восточный — практически личный праздник. Многодетная мама вместе с другими инициативными жителями территории на протяжении пяти лет борется с проблемами, которые оставил после себя застройщик-банкрот.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Алена Бабакина считает, что в каждом районе все начинается с жителей. «В ходе летней инспекции мы обратились к главе Одинцовского округа Андрею Иванову и депутату Госдумы Оксане Пушкиной с просьбой организовать установку остановочного павильона рядом с магазином и проработать вопрос установки банкомата. Еще один шаг к улучшению качества жизни жителей Восточного сделан. Мы были услышаны, и сегодня мы уже видим результат», — подчеркнула Алена Бабакина.

Установка нового остановочного павильона и банкомата — лишь малая часть большой работы. Ранее в микрорайоне был организован проезд от дома № 1 к дому № 4. Для этого коммунальным службам Звенигорода пришлось провести ревизию и очистку придорожного кювета, расположенного вдоль проезда Строителей в сторону Восточного.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Кроме того, теперь можно спокойно добраться от детского сада «Малинка» до дома № 4. Установлены искусственные дорожные неровности и заасфальтировано парковочное пространство рядом с домом № 5. Но на этом работы по благоустройству проблемного микрорайона не завершены, они будут продолжены и по-прежнему останутся на личном контроле главы муниципалитета.

Ожидают транспорт в более комфортных условиях теперь не только жители Восточного, но и «Гусарской баллады», в первую очередь, учащиеся школы № 12 и гимназии № 13. С новой остановки их забирают школьные автобусы.

Кроме того, в прошлом году в муниципалитете была завершена региональная программа по замене автобусных павильонов. 91 новый павильон общественного транспорта появился в Одинцове, четыре — в Заречье, восемь — в Голицыне, четыре — в Больших Вяземах, один — в Кубинке. Еще 93 появились на региональных трассах, проходящих по территории Одинцовского округа.